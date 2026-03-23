Vier Kommunalpolitiker vertreten den Landkreis Germersheim in Mainz.Den zweiten Platz bei den Direktkandidaten im Wahlkreis 51 Germersheim hat AfD-Kandidat Albert Breininger mit 25,2 Prozent erzielt. „Ich wollte das Direktmandat gewinnen, das gebe ich offen zu“, sagt Breininger gegenüber der RHEINPFALZ. In Germersheim wäre das schon gelungen, für die nächsten Wahlen hält Breininger dies auch in Lingenfeld und Bellheim machbar. Aufgrund der Umfragen habe er schon damit gerechnet, dass er über seinen aussichtsreichen Listenplatz in den Landtag einziehe, sagt er. Den Wahlabend hat Breininger in Mainz verbracht, ist dann aber „so schnell wie möglich“ nach Bellheim gefahren, um mit seinem Team zu feiern. Der 51-Jährige arbeitet als Medizintechniker für ein Unternehmen in Baden-Württemberg. Hier werde er nun für die Zeit seines Mandats freigestellt. Breininger ist auch im Stadtrat Germersheim und im Kreistag.

Außerdem in den Landtag gewählt wurden Tobias Baumgärtner (CDU), Wahlkreis 51, und Florian Bellaire (CDU), Wahlkreis 52. Katrin Rehak-Nitsche (SPD) zieht über ihren Listenplatz in den Landtag ein.