Die Resonanz auf den Spendenaufruf der Stadtverwaltung war riesig: Im Juli, wenige Tage nach der Flutkatastrophe, haben viele Menschen Kleider, Spielsachen und Lebensmittel in der Germersheimer Stadthalle abgegeben. Dabei waren die zentralen Annahmestellen in den Katastrophengebieten bereits überlastet. Mittlerweile ist der Großteil bei den Menschen angekommen.

Für Bürgermeister Marcus Schaile war von vornherein klar, dass die Spenden aus Germersheim nicht in die großen Sammellager in den Katastrophengebieten gehen. Denn die hatten zu dem Zeitpunkt bereits ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Stattdessen sollten hiesige Hilfsorganisationen Kontakte zu Helfern vor Ort knüpfen, damit die Spenden gezielt an die Flutopfer verteilt werden. „Wir hatten direkte Ansprechpartner“, sagt Schaile. Vier große Containerfahrzeuge haben die Spenden ins Ahrtal gebracht. Allein 2000 Umzugskartons voller Klamotten seinen darunter gewesen. Vier Tage lang hätten Mitarbeiter der Stadt und Ehrenamtliche die Kleider nach Geschlecht und Größe sortiert, erzählt der Bürgermeister. Die Lebensmittel-Spenden seien auch an Helfer im Überschwemmungsgebiet verteilt worden.

„Wir sind immer noch mit Menschen vor Ort in Kontakt und im Austausch“, so Schaile. Vier Wehrleute aus Germersheim seien aktuell als Helfer im Katastrophengebiet im Einsatz. Ein Teil der Spenden seien bis auf Weiteres im Germersheimer Sozialkaufhauses deponiert. „Wir versuchen das so ad hoc wie möglich zu den Leuten zu bringen.“