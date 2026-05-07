Der Rathausvorplatz wird barrierefrei umgestaltet. Den Grundsatzbeschluss fasste der Verbandsgemeinderat im Mai 2024, nun liegt das endgültige Konzept vor.

Ziel ist eine bessere Erreichbarkeit des Rathauses für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder anderen Beeinträchtigungen im Alltag. Zugleich wird die Fläche stärker entsiegelt und begrünt. Vorgesehen sind den Planungen zufolge vier größere Grünbeete, die den Platz in zwei Bereiche gliedern. Der barrierefreie Stellplatz kommt direkt vor das Rathaus, damit Autofahrende nicht mehr im Fahrweg zum Parkplatz aussteigen müssen.

Auch die Hofflächen am Deutschordenshaus werden neu geordnet. Geplant sind ein Fahrradunterstand sowie Ladepunkte für E-Bikes, die die Tourismus-Abteilung errichten will. Zudem ist eine Radservicestation im Gespräch. Angestrebt wird mit dem Konzept eine höhere Aufenthaltsqualität auf dem Vorplatz.

Regenwasser für die Beete

Technisch ist zu beachten, dass vorhandene Versorgungsleitungen teilweise mit den geplanten Grünbeeten kollidieren und ihre genaue Lage nicht vollständig bekannt ist. Im Zuge des Umbaus werden die Hauptverteilung der Stromversorgung und die Wasserversorgung des Rathauses erneuert. Gas-, Telekommunikations- und EDV-Leitungen werden verlegt. Die Platzflächen werden so gestaltet, dass ein Großteil des Regenwassers in die Beete geleitet wird.

Der Ausbau soll im September beginnen und in Bauabschnitten erfolgen, damit der Zugang zum Rathaus jederzeit gewährleistet bleibt. Statt Natursteinpflaster wird Betonsteinpflaster verwendet, was die Kosten voraussichtlich unter die bisher kalkulierten 422.000 Euro senkt. Die Arbeiten finden vollständig auf dem Grundstück der Verbandsgemeinde statt und belasten den Haushalt der Ortsgemeinde nicht. Da der Vorplatz als innerörtlicher Platz mit hoher Frequenz und prägendem Charakter gilt, wird die Gemeinde über das Planvorhaben informiert.