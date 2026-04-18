Hat die Gemeinde Westheim nach längerer Suche tatsächlich einen neuen Pächter für den Landgasthof gefunden? Im Dorf kursiert derzeit ein Gerücht, wonach das der Fall sein könnte. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG), dass es zwar einen Interessenten gebe, dieser aber noch keinen Vertrag unterschrieben habe. Zu Details wollte sie sich nicht äußern. Eine Entscheidung soll aber offenbar noch in diesem Monat fallen.