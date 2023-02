Bei Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Mittwoch mehrere Verkehrssünder ertappt. In Schwegenheim an der L538 war ein Autofahrer zu schnell unterwegs. In Westheim an der Holzmühle fuhr der Spitzenreiter der sieben gemessenen Fahrzeuge 26 Stundenkilometer zu schnell. An der Zeppelinstraße in Germersheim ahndeten die Polizisten unter anderem sechs Geschwindigkeitsverstöße und zwei Gurtverstöße.