Hildegard Schlindwein ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Die Ur-Bellheimerin war Zeit ihres Lebens sowohl in ihrer Heimatgemeinde als auch darüber hinaus sozial engagiert und ehrenamtlich im kirchlichen Leben tätig. So war sie unter anderem von 1963 bis 1996 Vorsitzende des Zweigvereins Bellheim des Katholischen Deutschen Frauenbundes, dem sie insgesamt 68 Jahre angehörte. In dieser Zeit prägte sie die Wege des Frauenbundes maßgebend. Unter anderem gründete sie den Arbeitskreis „Junge Frau“, mit dem sie die Zukunft des Zweigvereins sicherte.

Groß war ihr Einsatz für die Senioren: Dazu zählten Altennachmittage, Besuchsdienste auch in Altenheimen und die Gründung einer Rollstuhlfahrer-Gruppe „Haus Edelberg“. Sie war lange Zeit verantwortlich für die Abhaltung von Trauerkaffees im Pfarrheim. Ferner kümmerte sie sich um Migranten und benachteiligte Familien.

Sehr am Herzen lag Schlindwein die Ökumene sowie Zusammenarbeit mit den evangelischen Frauen beim Weltgebetstag. Sie war jahrelang Mitglied im Pfarrgemeinderat sowie im Caritasausschuss der Pfarrei St. Nikolaus und stellte sich als Lektorin und Kommunionhelferin zur Verfügung. Legendär waren ihre Auftritte als „Fasnachterin“, sowohl beim Pfarrfasching als auch bei der Frauen-Fasnacht, wo sie die Lacher stets auf ihrer Seite hatte.

Über Ortsgrenzen hinweg

Die Verstorbene war über viele Jahre auch über die Ortsgrenzen hinaus tätig. So als stellvertretende Diözesanvorsitzende des KDFB sowie als Mitglied im Arbeitskreis „Glaube und Kirche“ auf Diözesanebene.

Für ihre Verdienste um die Gemeinschaft wurde Hildegard Schlindwein, Mutter von fünf Kindern, mehrfach geehrt. Sie war unter anderem erste Trägerin des Ehrenamtspreises „Der große Bellheim“ der Gemeinde. Ausgezeichnet wurde sie mit der Landesehrennadel, der Lapislazuli-Nadel des KDFB-Bundesverbandes und mit der Nikolausplakette der Pfarrgemeinde.

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 27. März, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Bellheim statt.