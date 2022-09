Auch wenn auf absehbare Zeit das Wasser nicht knapp wird: Es gibt gute Gründe vorsichtig zu sein.

Die natürlichen Grundwasser-Reservoirs in der Rheinebene sind groß und alt. 2000 bis 3000 Jahre dauert teilweise die Reise des Grundwassers unter Jockgrim. Denn das Einzugsgebiet der vier Brunnen reicht bis in den Raum Wissembourg. Allerdings fällt der Druck in diesem Reservoir seit gut 20 Jahren ab. Das heißt: Wir entnehmen mehr als nachsickert. Was wiederum bedeutet: Irgendwann, und sei es erst in ganz ferner Zukunft, werden wir das Reservoir leer gepumpt haben, egal wie groß es ist.

Die Geschwindigkeit, in der wir uns diesem Punkt annähern, beschleunigt sich gerade. Wie sehr, das weiß niemand. Für den Klimawandel gibt es keine Erfahrungswerte, kaum Anhaltspunkte.

Es gibt auch keine Garantie dafür, dass das Wasser unter Jockgrim die nächsten 2000 Jahre reichen wird. Denn niemand weiß, wie sich die bereits zu beobachtetenden Druckveränderungen auf die Grundwasserströme auswirken werden. Und niemand weiß, wie sich die Trinkwassersituation anderen Regionen entwickeln wird. Schon am Haardtrand und im Pfälzer Wald kann es in trockenen Sommern eng werden, denn dort wird noch aus Quellen geschöpft.

Trotzdem gibt es keinen Grund zur Panik. Aber zur Vorsicht allemal.