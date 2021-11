Mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ führte die Verkehrspolizei Karlsruhe in der Nacht auf Samstag Kontrollen im Stadtgebiet und dem südlichen Landkreis durch. Zwischen 20 Uhr und 1 Uhr wurden stationäre Kontrollstellen in der Willy-Brand-Allee, der Ottostraße, der Rheinstraße, der Haid-und-Neu-Straße, sowie der Karlsruher Straße in Ettlingen eingerichtet. Weiterhin wurde parallel mit mobilen Streifen und dem Einsatz eines Videofahrzeugs der innerstädtische Bereich, Ettlingen und Rheinstetten hinsichtlich sogenannter „Poser“ überwacht. Insgesamt wurden 395 Fahrzeuge, davon 45 Pkw die der Tuningszene zuzuordnen sind, sowie 490 Personen kontrolliert.

Mehrere Fahrer und Fahrerinnen hatten Alkohol getrunken

Bei zwei Pkw-Fahrerinnen und zwei Pkw-Fahrern wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Nach durchgeführten Atemalkoholtests lag der höchste Wert bei fast 2 Promille. Drei Personen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Achtmal ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nach einer Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel einbehalten. In einem Fahrzeug wurden ca. 20 Gramm Marihuana aufgefunden. Drei Fahrer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei weiteren drei Fahrern wurden Schlagstöcke, bzw. eine Machete im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Es wurden 53 Verwarnungen ausgesprochen und 13 Mängelberichte ausgestellt.

Zahlreiche Polizisten und Polizistinnen im Einsatz

Neben nicht angelegtem Sicherheitsgurt, Beleuchtungsmängel und überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mussten auch mehrere technische Mängel beanstandet werden. So wurde sechs Pkw-Fahrern die Weiterfahrt untersagt, da sie an ihren Fahrzeugen technische Veränderungen vorgenommen hatten, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. An den Kontrollen waren insgesamt 55 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt.