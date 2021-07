Von einem Baumfrevel auf dem Bellheimer Friedhof berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Beigeordnete Hermann Josef Schwab (CDU). Demnach haben der oder die Unbekannten in einen 50 Jahre alten Feldahorn viele Löcher gebohrt. Es sei noch unklar, ob der sieben, acht Meter hohe Baum das überlebt. Der geschickt versteckte Schaden, der drei, vier Wochen zuvor angerichtet und bei einer Routinekontrolle entdeckt worden sei, wird auf etwa 5000 bis 6000 Euro geschätzt. Es sei Anzeige erstattet worden, so Schwab.