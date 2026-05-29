Er habe sein Hobby zum Beruf gemacht, erklärte Franz Gehrlein zu seinem 80. Geburtstag 2015. Nun ist der einstige Rülzheimer Metzgermeister mit fast 91 Jahren gestorben.

Geboren wurde Gehrlein am 22. Mai 1935 als Sohn von Josef und Anna Gehrlein. Sein Vater hatte 1934 das damalige Hotel Viktoria mit angeschlossener Metzgerei gekauft. Schon früh stand für Franz Gehrlein fest, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Daher begann er nach der Volksschule beim Vater eine Metzgerlehre. Nach Abschluss der Gesellenprüfung im Jahr 1952 absolvierte er in Karlsruhe eine weitere Lehre als Koch. In diesem Beruf arbeitete er bis zum Tod seiner Mutter im Jahr 1955 im Rosengarten Mannheim.

Danach kehrte Gehrlein nach Rülzheim zurück und legte im Jahr 1960 seine Meisterprüfung im Metzgerhandwerk ab. 1962 übernahm er mit seiner Frau Rita die elterliche Metzgerei. Nachdem er sich entschieden hatte, das Hotel Viktoria hingegen nicht zu führen, pachtete er eine in der Mittleren Ortsstraße frei gewordene Metzgerei. Einige Jahre später kaufte er das Haus, riss es ab und baute es neu auf. 1974 und 1986 wurde das Geschäft erneut umgebaut und erweitert. Auch nachdem Gehrlein die Metzgerei an seinen Sohn Wolfgang und dessen Ehefrau Karina übergeben hatte, „wurschtelte“ er noch viele Jahre weiter mit.

1970 übernahm Gehrlein den Vorsitz der Interessengemeinschaft Rülzheimer Geschäftsleute (IRG) und führte sie bis Mitte der 1980er-Jahre. Er war auch eines der Gründungsmitglieder der IRG, der Vorgängeroranisation des heutigen Gewerbekreises. Seit 1951 war der Metzgermeister aktiver Sänger im Männerchor des Gesangvereins, von 1977 bis 1982 war er dessen stellvertretender Vorsitzender. Gehrlein hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und vier Enkelkinder. Die Beisetzung findet am Dienstag, 2. Juni, 14.30 Uhr, auf dem Rülzheimer Friedhof statt.