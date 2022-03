Es ist das übliche Bild: Bierflaschen, Zigarettenkippen, Kaffeebecher werden achtlos in der Umwelt entsorgt. Zwei Jahre hat die Aktion Saubere Landschaft pausiert. Die Helfer haben den Anschluss nicht verloren.

Maria und Hartmut Gutzeit sind am Samstag am Straßenrand in Richtung B 9 unterwegs, befüllen blauen Säcke mit Unrat. Dort, an der Abbiegung nach Hagenbach, müsste man eigentlich jeden Monat den Dreck einsammeln, der weggeworfen wird, meint Hartmut Gutzeit. Nicht nur unzählige Kaffeebecher liegen herum, auch gebrauchte Atemschutzmasken, die man achtlos in der Landschaft entsorgt hat.

Die Aktion „Saubere Landschaft“, zu der kreisweit aufgerufen wurde, fand wegen der Pandemie erstmals seit 2019 statt. So viele Helfer waren es noch nie, konnte man schon am frühen Morgen in der Bienwaldgemeinde Büchelberg hören. Hier kam Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner kaum mit dem Eintrag in die Helferliste nach: 44 Menschen fanden sich am Vorplatz der Turnhalle ein, darunter viele Familien. Kinder könnten nicht früh genug dazu erzogen werden, die Landschaft zu schützen und ihre Abfälle sachgemäß zu entsorgen, meinte ein Vater.

Viele Kippen rund um den Fußballplatz

Mit Handschuhen, Schutzwesten und Greifzangen machte sich die Helferschar in kleinen Gruppen auf den Weg. „Eine klasse Idee“, findet Familie Promm, die erstmals mit ihrem dreieinhalbjährigen Sohn dabei ist. Auch, dass der Elternbeirat des Kindergartens zur Teilnahme aufgerufen hat. Unterstützt wird die Sammelaktion vom städtischen Bauhof. Hausmeister Engelbert Niederer holt später den Müll ab, den weitere Helfer am Langenberg eingesammelt haben. Die Kinder, die mit Feuereifer bei der Sache waren, werden am Ende mit Süßigkeiten belohnt.

Auch am Eingang zum Kandeler Bienwaldstadion treffen am Morgen um die 100 Helfer ein. Großartig! Parteien und Vereine sind vertreten. Schüler der Klassen 8b und 5c der Realschule plus Kandel sind eifrig dabei, sammeln die Abfälle beim Schwanenweiher ein. SPD-Boss Markus Jäger-Hott und Monique Dinies müssen sich rund um den Fußballplatz nach vielen Kippen bücken, während CDU-Sprecherin Judith Vollmer und ihr Ortsvorsitzender Niklas Hogrefe auf dem Bahnhofsvorplatz allerhand aufzulesen haben. „Nur von der Autobahn wegbleiben“, hatte die „grüne“ Beigeordnete Jutta Wegmann den Helfern mit auf den Weg gegeben.

Weniger Müll als sonst

Erstmals dabei sind, ohne Bindung an Parteien oder Vereine, Saskia Mendel und Christopher Jovino. Sie haben sich „ganz privat“ eingefunden und sind von der Aktion begeistert. Eigentlich, so meinen die jungen Leute, dürfte sie erst gar nicht notwendig sein, denn seinen Müll könne man ja nahezu kostenlos entsorgen. Mendel und Jovino helfen gerne mit, können sie so doch etwas aktiv für die Umwelt und das Stadtbild tun.

Auf der Straße nach Steinweiler steht gerade der Allzweck-Traktor der Ortsgemeinde Erlenbach mit Markus Wien und dem Beigeordneten Uwe Mühldorfer. Bürgermeister Mike Wünstel konnte etwa 20 Helfer für den „Dreck-Weg-Tag“ gewinnen. Doppelt so viele haben sich in Steinweiler eingefunden. Die Ratsmitglieder Markus Marz und Kerstin Jordan laufen die Straße in Richtung Winden entlang. Sie haben den Eindruck, dass es in diesem Jahr etwas weniger Müll sei, der achtlos weggeworfen wurde. So etwas dürfe man ja eigentlich nicht sagen, meinen sie. Sonst fühlten sich manche ermuntert, ihren Abfall einfach wegzuschmeißen.

In Freckenfeld liest Ratsmitglied Jutta Schwind mit der dreijährigen Margaritta und ihrer Mama Helen Müll „Im Gänsried“ auf. Mutter und Tochter wohnen noch nicht lange in Freckenfeld, sind erst kürzlich vor dem Krieg aus ihrer Heimat Ukraine geflohen. Bei der Aktion haben sie jetzt einige Leute aus dem Dorf kennengelernt.