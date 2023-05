Um es den Zuschauern zu ermöglichen, der Übung besser folgen zu können, arbeiten die Wehrleute langsamer als im Ernstfall. Wenngleich es auch hier um „Leben und Tod“ geht: In einer brennenden Halle werden zwei Kinder vermisst, zwei eingeklemmte Menschen müssen befreit und gerettet werden.

In einer brennenden Halle des Autohauses Leibach werden zwei Kinder vermisst. In einer anderen Halle ist ein Auto von der Hebebühne gerutscht und hat einen Mitarbeiter des Autohauses eingeklemmt. Zudem ist ein Autofahrer, der wegen des lauten Knalls infolge des Hallenbrandes gegen eine Hauswand gefahren ist, im Auto eingeklemmt. Dies waren am vergangenen Samstag die Szenarien der Frühjahrsübung der Verbandsgemeindefeuerwehr.

Die Wehren aus Rülzheim, Hördt, Kuhardt und Leimersheim rückten kurz nacheinander mit 65 Wehrleuten in acht Fahrzeugen an: fünf aus Rülzheim sowie je eines aus Kuhardt, Hördt und Leimersheim. Hinzu kamen wegen der Verletzten noch das Rote Kreuz aus Kuhardt/Leimersheim sowie der Malteser Hilfsdienst Hördt/Rülzheim mit je einem Rettungswagen zur Patientenversorgung.

Drei Szenarien

Thomas Dreyer, bei der Rülzheimer Wehr für die Grundausbildung verantwortlich, hatte bei der Planung der Übung bewusst drei Einsatzszenarien vorgesehen, um den zahlreichen Zuschauern die verschiedenen Rettungsmöglichkeiten zu demonstrieren. Die Rülzheimer Wehr kümmerte sich um die Brandbekämpfung an der Halle und die dort vermissten Kinder. Zwei mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Wehrleute suchten die verqualmte Halle ab, fanden die beiden und transportierten sie ins Freie. Dort wurden sie von Rettungssanitätern in Empfang genommen und versorgt. Gleichzeitig wurde von der Drehleiter aus eine Wasserwand zwischen der brennenden Halle und dem daneben liegenden Wohnhaus aufgebaut, um zu verhindern, dass die Flammen auf das Haus überspringen. Nach der Rettung der beiden Kinder wurde die Halle mit einem Druckbelüfter entqualmt.

Die Wehrleute aus Hördt und Kuhardt kümmerten sich währenddessen um die im Auto eingeklemmte Person. Sie schlugen zunächst die Heckscheibe ein, durch die ein Feuerwehrmann ins Fahrzeuginnere kletterte. Er beruhigte die verletzte Person, bis die Retter sie befreien konnten. Dann wurde die Fahrertür abgerissen und mit einem Spreizer das Fahrzeugdach abgeschnitten, um an die eingeklemmte Person zu kommen. Das dauerte aber etwas länger, weil sich das Auto gegen diese „Behandlung wehrte“, wie Wolfgang Sinn scherzhaft betonte, der den Zuschauern die einzelnen Übungsschritte erläuterte.

Drohne liefert Bilder

Die Leimersheimer Wehr hob mit einem Hebekissen das von der Hebebühne gefallene Fahrzeug an, um die darunter liegende Person zu befreien; danach versorgten Sanitäter sie. Alle drei Einsatzorte wurden von der Luft aus mit einer Drohne beobachtet, deren Bilder live bei der Einsatzleitung aufliefen. So konnte die Lage genau beobachtet und analysiert werden.

Die „Showübung“ wurde bewusst ohne Wassereinsatz als „Trockenübung“ durchgeführt, also mit „Wasser am Rohr“, was bedeutet, dass die ausgerollten Schläuche zwar Wasserdruck hatten, dieses aber nicht abgespritzt wurde, um keinen (in diesem Fall unnötigen) Schaden anzurichten, wie er bei einem richtigen Einsatz entstehen kann.

Genauigkeit wichtig

Nach Ansicht von Wehrleiter Andreas Leingang verlief die Übung ruhig, unaufgeregt und reibungslos. Alle Einheiten hätten die ihnen gestellten Aufgaben „vorbildlich gelöst“. Man habe bewusst auf „jegliche Schnelligkeit“ verzichtet, wie sie bei einem Einsatz notwendig sei, bei dem es auf jede Minute ankomme. So habe man den Zuschauern den Einsatzablauf besser darstellen können. Zudem führe eine genaue Einsatzeinteilung schneller zum Erfolg. „Entscheidend ist die Genauigkeit des Einsatzes.“