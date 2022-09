In vielen Arbeitsstunden haben Mitglieder des Pfälzerwaldvereins (PWV) das Vereinsgelände und die Gebäude hergerichtet. Jetzt fand im Clubheim die Mitgliederversammlung statt. Nach zwei Jahren im Amt konnte der Erste Vorsitzende Roland Burkart auf eine positive Entwicklung der Finanzsituation und das schöne Vereinsgelände verweisen, das ein ansehnliches Schmuckstück geworden sei. Neben regelmäßigen, sonntäglichen Familienwanderungen sollen künftig auch Tagesausflüge mit dem Bus stattfinden, kündigte Burkart in seinem Ausblick an. Auch an der „Lämerscher Kerwe“ hat der Pfälzerwaldverein mit einem Stand teilgenommen. Der PWV präsentiert sich auch in den sozialen Medien (Facebook: PWV OG Leimersheim). Kontakt per E-Mail: Pwv-Leimersheim@web.de.