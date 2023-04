Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Männer und drei Frauen treten an der Berufsbildenden Schule in Germersheim zur Abschlussprüfung im Frisörhandwerk an. Bei den einen geht’s entspannt zu, andere müssen dringend aufs Klo oder eingeplante Models sind abhandengekommen. Bei allem bleiben die sechs Prüferinnen gelassen. Sie wissen: Wir finden eine Lösung.

„Guten Morgen, Frau Schmidt. Ich bin der Abdullah. Sie sind bei mir zum Schneiden und Fönen angemeldet.“ Freundlich und professionell begrüßt der Prüfling