Eine Frau wurde am Freitag nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Maximiliansau vom Personal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In der Folge ergaben sich Hinweise darauf, dass „die deutlich alkoholisierte Beschuldigte“ mit einem Fahrzeug zum Markt gefahren sei, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,43 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet