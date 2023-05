Am Samstag, 27. Mai, um 18.03 Uhr, kam in den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe das 1000ste Baby in diesem Jahr auf die Welt. Die kleine Marie wurde in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe geboren. Sie wog 3750 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Mutter und Kind sind laut Klinik wohlauf. Die Geburt unterstützten die Oberärztin Dr. Elisabeth Geiß, die Assistenzärztin Svenja Schmier und die Hebamme Sophie Heinemann. Die ViDia Kliniken verfügen über zwei Krankenhäuser für Geburtshilfe: eine am Standort in der Edgar-von-Gierke-Straße sowie am Standort in der Diakonissenstraße. Beide Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe werden von Dr. Oliver Tomé geleitet. Insgesamt kommen in den ViDia Kliniken pro Jahr über 3.000 Kinder zur Welt, wie es in einer Mitteilung heißt.