Die Corona-Krise stellt Familien weiterhin vor Herausforderungen. Bis Mitte Juni sollen Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen, und viele Eltern fragen sich, ob ihre Kinder zugelassen werden und wenn ja, unter welchen Umständen. „Die Ausgestaltung eines Betreuungsangebotes vor Ort wird von drei limitierenden Bedingungen abhängig sein: dem Infektionsgeschehen, dem möglichen Personaleinsatz und den gegebenen Räumlichkeiten“, teilt die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (SPD) mit. Über Details informiert Rehak-Nitsche am Samstag, 6. Juni, 11 bis 12 Uhr, gemeinsam mit Bettina Brück, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, in einer Video- und Telefonkonferenz. Das Angebot richtet sich an Eltern, Arbeitgeber und andere Interessierte. Anmeldung per E-Mail an buero@rehak-nitsche.de oder telefonisch unter 07271 4982877. Teilnehmer erhalten einen Zugangscode.