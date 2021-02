In einem Video auf der Homepage der Gemeinde rufen Kulturgemeinde-Vorsitzender Günter Dreyer und der für die Kultur in der Gemeinde zuständige 1. Beigeordnete, Michael Braun, die Vereine zu Solidarität und Zusammenhalt auf. Sie geben auch einen optimistischen Ausblick auf das Jahr.

Die Absage des Heimatfestes habe überall Betroffenheit ausgelöst, so Dreyer. Die Vereine hätten aber Verständnis für die Entscheidung geäußert. Die Vereine seien „gut und ohne finanzielle Schäden“ aus der Absage herausgekommen. Dass drei Sponsoren auf eine Rückforderung ihrer Gelder verzichtet hätten, sei „ein Trostpflaster“ gewesen. 8500 Euro seien so an die 29 Vereine verteilt worden, die sich am Fest hatten beteiligen wollen.

Michael Braun dankt der Kulturgemeinde und den Vereinen für ihre Arbeit zur Bewältigung der Krise. Die Vereine können weiter auf die Unterstützung der Gemeinde zählen, sagt Braun. Dazu gehörten nicht nur die 10.000 Euro der Gemeinde für die Jugendarbeit, sondern auch einmalige Zuschüsse und die kostenfreie Nutzung von Gemeinderäumen. Vereine machten „Rülzheim erst lebenswert“.

