„Man sieht sich immer zweimal im Leben“ oder „Täter kehren immer an den Tatort zurück“. Egal welcher Spruch, er passt: Am Sonntagabend meldete der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Münchener Straße in Germersheim, dass im Verkaufsraum ein Mann stehen würde, der vor mehreren Monaten dort etwas gestohlen hätte. Damals hätte man das im Nachgang auf entsprechenden Videoaufzeichnungen gesehen. Nachdem sich die Beamten die Videos angeschaut hatten, konnte der Mann eindeutig dem zurückliegenden Diebstahl zugeordnet werden.