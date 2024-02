Beim Staatsanzeiger-Award Baden-Württemberg wurde der Podcast „Matthias Schardt trifft…“ der Verbandsgemeinde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

In der Kategorie „Bürgermeister:innen in Mission“ wurden Projekte prämiert, bei denen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kreative und innovative Wege gefunden haben, um mit den Bürgern zu kommunizieren. Der Podcast der Verbandsgemeinde erfüllt durch die Gespräche von Bürgermeister Schardt mit ausgewählten Gesprächspartnern aus der Verbandsgemeinde, die interessante Geschichten zu erzählen haben, diese Kriterien. Die Fachjury des Staatsanzeigers wählte den Podcast auf den zweiten Platz und würdigte damit den Beitrag des Projekts „als niedrigschwellige, unkomplizierte Kommunikationsmöglichkeit“ gegenüber der Bevölkerung. „Wir sind sehr stolz darauf, auf dem Treppchen gelandet zu sein“, so Schardt. Insgesamt wurden in fünf Kategorien 76 Projekte eingereicht. Dabei auf dem zweiten Platz gelandet zu sein zeige, dass der Podcast auch außerhalb der Verbandsgemeinde als innovative Möglichkeit der Bürgerkommunikation gewürdigt werde.