Die CDU baut ihre Führung in der Verbandsgemeinde Jockgrim aus. Neupotz liefert Spitzenresultate.

Das Wählerverhalten in der Verbandsgemeinde Jockgrim liegt im Landestrend. Die CDU liegt bei den Zweitstimmen mit 31,7 Prozent vorn und verzeichnet gegenüber der Landtagswahl 2021 ein Plus von 1,8 Prozent. Die Sozialdemokraten büßen 8,3 Prozentpunkte ein und kommen auf 25,1 Prozent Stimmenanteil. Auch hier legt die AfD um mehr als das Doppelte zu (plus 11,9) und wird drittstärkste Kraft (22,0).

In Neupotz hat die CDU mit 43,7 Prozent das beste Zweitstimmen-Ergebnis im gesamtem Wahlkreis eingefahren. Die Christdemokraten sind hier seit jeher stark, können aber bei dieser Landtagswahl nochmal 2,9 Prozentpunkte draufsatteln. Das ist wenig erstaunlich, kommt doch Direktkandidat Florian Bellaire aus der Gemeinde. Bei den Erststimmen holt der 40-Jährige satte 62,0 Prozent in seinem Heimatort. Auf Verbandsgemeinde-Ebene erreicht Bellaire 42,0 Prozent. Seinen Wahlkreis verbucht der Neupotzer mit deutlichem Vorsprung für sich (37,5) und zieht direkt in den Landtag ein.

Weitere Zweitstimmen-Ergebnisse in der VG Jockgrim: 7,6 Prozent der Wähler haben ein Kreuz bei den Grünen gemacht (minus 1,3). Zu den Verlierern gehören neben der SPD auch die FDP (1,5 Prozent/minus 4,7) und die Freien Wähler (3,6/minus 0,8). Die Linke legt in der Verbandsgemeinde um 1,5 Prozentpunkte zu (3,3), bleibt aber unter ihrem Landesergebnis. Das BSW kommt über 2,2 Prozent nicht hinaus.