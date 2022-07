Während seines Jahresurlaubs wird Pfarrer Stanislaus Mach von Pfarrer Tumusiime Jude aus Uganda vertreten. Zwischenzeitlich hat er bereits mehrere Gottesdienste gefeiert. Pfarrer Jude steht nach diesen auch immer zu Gesprächen mit den Besuchern bereit. Spezielle Uganda-Abend finden zusätzlich statt, bei denen Pfarrer Jude über seine Arbeit in Afrika berichten wird. Auch darüber, dass er nach seiner Rückkehr nach Uganda eine ganz neue Pfarrgemeinde übernehmen soll, in der es bisher noch nicht einmal eine Kirche gibt.

Der erste Uganda-Vortrag findet statt am Donnerstag, 21. Juli, 19.30 Uhr, in der Kirche St. Leo Schaidt. Auch nach dem Gottesdienst am Sonntag, 24. Juli, 10.30 Uhr, in Schaidt steht Pfarrer Jude zum „Verzeele nooch de Kärch“ zusammen mit Pastoralreferent Thomas Jäger bereit. Ein weiterer Vortrag ist für Mittwoch, 27. Juli, ebenfalls um 19.30 Uhr im Pfarrheim „Heilige Vierzehn Nothelfer“ in Steinweiler geplant.