[Aktualisierung: 12.50 Uhr] Die Kreisverwaltung Germersheim war am Mittwoch nicht oder nur eingeschränkt per Telefon erreichbar. Grund war die Telefonanlage. Dies teilte der Kreis auf seinen Social-Media-Kanälen mit: „Derzeit kann nur eine Kontaktaufnahme per Mail erfolgen.“ Das Problem konnte gegen 11.50 Uhr behoben werden.

Auch die Stadtverwaltung Wörth kämpfte mit einem Problem bei der Erreichbarkeit per Telefon. Hier ist auch der Mail-Empfang beeinträchtigt. Doch auch hier konnte jetzt wieder Entwarnung gegeben werden.