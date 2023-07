Durch die Corona-Pandemie kam es in fast allen Lebensbereichen zu Veränderungen, auch die Verwaltungen im Landkreis blieben nicht verschont. Manche Veränderungen blieben.

Während man vor der Pandemie noch viele Dienstleistungen ohne Termin bekam, änderten die Verwaltungen in Zeiten von Masken und Lockdowns ihre Vorgehensweise. Um eine zu große Menschenansammlung zu vermeiden, mussten nun Termine gemacht werden, wenn man etwas wollte. Nachdem die Corona-Maßnahmen stückweise ausliefen, ging jede Verwaltung im Kreis zu ihren eigenen Regeln über. So sind die Gebäude der Kreisverwaltung Germersheim für unangemeldete Personen geschlossen. Nur mit einem Termin, den man vorher online oder per Telefon vereinbaren kann, erhält man Zutritt.

Anders sieht es bei der Stadtverwaltung in Wörth aus, die wieder innerhalb der Öffnungszeiten frei zugänglich ist. Ausnahmen davon sind die Rentenbeantragung, für die schon vor Corona ein Termin nötig war, und das Meldeamt. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage gab Michael Fischer, Pressereferent der Stadtverwaltung Wörth, an, dass die Mischform sowohl für Besucherinnen und Besucher als auch für die Verwaltung von Vorteil sei. Man vermeide dadurch Schlangen und lange Wartezeiten und könne bereits bei der Vereinbarung der Termine absprechen, welche Dokumente mitgebracht werden müssten. Das vermeide weitere Termine wegen unvollständiger Unterlagen. Es ist also zu empfehlen, einen Blick auf die Homepage der jeweiligen Verwaltung zu werfen oder einen kurzen Anruf zu machen, wenn man etwas braucht und wissen muss, ob ein Termin nötig ist.