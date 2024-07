Zwei Mal war die Verbandsgemeindeverwaltung in Jockgrim in den vergangenen Wochen Ziel von Einbrechern. Zuletzt wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in das Gebäude eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Bei einem Einbruch Mitte Juni (zwischen 14 und 16. Juni) war das anders: Auch damals gelangten die Täter über den Hintereingang in das Gebäude und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines dreistelligen Betrages. Hinweise an die Kriminalinspektion Landau, Telefonnummer 06341 2870, oder per E-Mail an kilandau.k45.germersheim@polizei.rlp.de.