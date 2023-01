Wo bleiben die Gelben Säcke? Eine Frage, die gerade viele Bürger beschäftigt. Anfang Dezember hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass die Firma Süd-Müll nun damit beginnen werde, im Landkreis Germersheim die gelben Wertstoffsäcke an alle Haushalte zu verteilen. Doch die Menschen in Maximiliansau, Sondernheim, Bellheim und in vielen anderen Gemeinden warten bisher vergebens. „Wir sind dabei, die Gelben Säcke auszuliefern, alle Haushalte werden Säcke bekommen“, verspricht Rose-Marie Kohlgrüber von der zuständigen Süd-Müll-Niederlassung in Landau. Man hinke allerdings deutlich hinter dem Zeitplan her. „Wir haben, wie in vielen anderen Branchen auch, Personalprobleme. Wir haben derzeit einen hohen Krankenstand“, begründet Kohlgrüber die Verzögerungen. Zwei Autos stehen den Mitarbeitern von Süd-Müll zur Verfügung, um alle Grundstücke im Kreis anzufahren. Lieferengpässe wie im vergangenen Sommer gebe es derzeit nicht. „Wir haben ausreichend Gelbe Säcke auf Lager“, sagt Kohlgrüber. Jeder Haushalt erhält zwei Rollen mit jeweils 13 Säcken. Wer dringenden Bedarf habe, könne sich laut Kohlgrüber bei den Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltungen Wertstoffsäcke besorgen. Oder direkt bei Süd-Müll in der Queichheimer Hauptstraße 259 in Landau. „Unsere Abfalltransporter nehmen auch durchsichtige Plastiksäcke mit. Man muss nur erkennen können, was drin ist“, sagt Kohlgrüber. Denn Wertstoffsäcke sind ausschließlich für das Sammeln von Leichtverpackungen wie zum Beispiel Joghurtbecher, Milchtüten, Tetra-Packs, Konservendosen oder Styropor gedacht.