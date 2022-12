Die ehemalige Verteidigungslinie im Österreichischen Erbfolgekrieg als Wanderweg erlebbar zu machen – das ist in der Verbandsgemeinde Bellheim geplant. Dazu sollen die bereits in Bellheim bestehenden und ab dem S-Bahn-Haltepunkt „Am Mühlbuckel“ in westlicher und östlicher Richtung verlaufenden Rundwanderwege, die „Queichlinien-Schleifen“, nach Osten, entlang des Brühlgrabens, erweitert und nach Knittelsheim und Ottersheim weitergeführt werden. Positiv für die betroffenen Kommunen: Voraussichtlich 75 Prozent der Kosten für Schilder und Markierungen werden über das „Leader“-Förderprogramm der Europäischen Union bezuschusst. Die verbleibenden 25 Prozent trägt die Verbandsgemeinde Bellheim. Die Wegführung durch Knittelsheim hat der Gemeinderat jetzt abgesegnet – mit einer Änderung: Laut Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) sollte die Strecke ursprünglich durch das geplante Neubaugebiet „Im Niedersand“ führen. Der Weg soll nun am Häckselplatz vorbei auf die Ottostraße führen. Ob die Strecke direkt am Brühlgraben oder entlang des Sandwegs verläuft, ist für die Kommune nicht relevant.