Nach wie vor will das Hessische Eisenbahnmuseum in Darmstadt-Kranichstein versuchen, die 1851/52 gebaute Dampflokomotive „Der Rhein“ aus dem Rhein zwischen Lingenfeld und Mechtersheim zu bergen. Das bekräftigte der am missglückten Bergungsversuch 2018 beteiligte Bahnhistoriker Volker Jenderny auf RHEINPFALZ-Anfrage.

„Wir sind an der Geschichte dran“, erklärt Jenderny. „Wir sind intensiv auf der Suche nach den Fehlern, die vor vier Jahren eine Bergung verhinderten“. Damals war eine