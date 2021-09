Eine 21-Jährige ist am Dienstagabend beinahe Opfer eines Raubes in der Blücherstraße in Karlsruhe geworden. Sie war gegen 22.30 Uhr zu Fuß in Richtung Knielinger Allee unterwegs, als sich eine unbekannte männliche Person näherte und ihr einen Schlag auf den Kopf versetzte. Während sie zu Boden ging, durchwühlte der Täter ihre Tasche. Das Smartphone ließ er nach kurzer Inaugenscheinnahme wieder fallen und flüchtete ohne Beute in Richtung Entenfang. Der Täter war etwa 175 bis 170 Zentimeter groß, hatte dunkelblondes Haar, trug dunkle Kleidung und möglicherweise blaue Schuhe sowie blaue Handschuhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.