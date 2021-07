Ein 16-Jähriger wurde am Freitag gegen 21.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Bach West“ Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde der Jugendliche von hinten umgestoßen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine männliche Person versuchte ihm seine Bauchtasche zu entreißen. Dem 16-Jährigen gelang es jedoch sich zu drehen und dem Tatverdächtigen einen Schlag ins Gesicht zu versetzen. Der Raub konnte so abgewehrt werden. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht entlang der Gleise. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Anhand der Täterbeschreibung des 16-Jährigen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Weitere Ermittlungen dauern an.