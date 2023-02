Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Montagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt mutmaßlich einem 44-Jährigen sein Smartphone zu rauben. Dieser konnte jedoch vor den Männern fliehen und auf einem Polizeirevier Anzeige erstatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gegen 14.40 Uhr im Bereich vor der Evangelischen Stadtkirche auf dem Karlsruher Marktplatz auf, als dieser von Unbekannten angesprochen wurde. Einer der Männer versuchte, dem 44-Jährigen das Handy aus der Hand zu reißen, was der Mittvierziger jedoch verhindern konnte. Anschließend kam der zweite Täter hinzu und stieß den Geschädigten mit den Händen gegen die Brust. Dem Opfer gelang es letztlich sich der Situation zu entziehen und Beamte beim nahe gelegenen Polizeirevier Marktplatz zu verständigen. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Beschreibung

Beide Täter waren ungefähr 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und von schlanker Statur. Einer der Unbekannten hatte einen etwas dunkleren Teint, trug eine hellblaue Winterjacke, eine schwarze Baseballmütze und führte ein hellblaues E-Bike mit sich. Der zweite Mann hatte kurze braune Haare, trug ein dunkles Langarmhemd und hatte ein dunkles Sakko über seinen Arm gelegt. Laut dem Geschädigten sprachen beide Täter vermutlich in arabischer Sprache. Hinweisen an 0721 666-5555.