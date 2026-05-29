Zwei Frauen haben am Donnerstagabend in Germersheim laut Polizei erst versucht, Kleidung aus einem Geschäft zu stehlen und dann, als sie erwischt wurden, eine Mitarbeiterin des Geschäfts angegriffen. Eine aufmerksame Zeugin habe die beiden Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie unbezahlte Kleidung in Kinderwägen versteckt und dann versucht hätten, mit den Wägen den Laden zu verlassen, so die Polizei. Die Mitarbeiterin, die sie daraufhin ansprach, sei von einer der Frauen attackiert und leicht verletzt worden. Ein Fluchtversuch der beiden glückte zunächst, bald darauf habe sie allerdings die Polizei kontrollieren können. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.