Zwischen Sonntag und Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Jakobstraße in Germersheim einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an den Fenstern und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.