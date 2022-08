Ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro ist bei einem versuchten Einbruch in ein Blumengeschäft in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld entstanden. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Täter an der Terrassentür des Geschäfts, die sie aufbrechen wollten. Hinweise nehmen die Beamten unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.