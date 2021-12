Etwa 1000 Euro Sachschaden entstand am Freitag, als Einbrecher versuchten ein Küchenfenster aufzuhebeln. Zeugen, die tagsüber zwischen 9 und 20.30 Uhr verdächtige Beobachtungen bei einem Einfamilienhaus in der Goethestraße beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen.