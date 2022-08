Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in einen auf dem Sportplatzgelände in Westheim abgestellten Container einzubrechen. Der Lagercontainer steht neben einem Imbisswagen. Der Einbruchsversuch misslang, Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 100 Euro.Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.