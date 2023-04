Unbekannte haben am Freitag, 14. April, versucht, den ein den Tankdeckel eines geparkten Autos zu öffnen, um Benzin zu stehlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Mainzer Straße abgestellt. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen 10 und 14 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.