Zwischen Dienstag und Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in der Kirchstraße in Lingenfeld ein dort geparktes Auto vom Typ Fiat Punto aufzubrechen. Nach Polizeiangaben beträgt der Sachschaden circa 1000 Euro. Die Germersheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.