In Daxlanden versuchte am Montag gegen 15.55 Uhr ein unbekannter Täter eine Apotheke zu überfallen, teilt die Polizei mit. Der Räuber betrat die Apotheke in der Pappelallee, um ein zuvor bestelltes Präparat abzuholen. Während des Verkaufsgesprächs zog er plötzlich eine Schusswaffe und forderte die Angestellte auf, ihm das Geld auszuhändigen. Dieser Forderung kam die 24-Jährige nicht nach, sondern flüchtete in den hinteren Bereich der Apotheke. Daraufhin suchte der Dieb ohne Geld, aber mit dem bestellten Präparat, das Weite.