Eine versuchte Tötung meldet die Polizei aus der Nacht auf Mittwoch: Gegen 0.30 Uhr griff ein 24-Jähriger auf der Straße in Lustadt einen 58-Jährigen an und stach nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig (Landau) mehrfach mit einem Küchenmesser mit längerer Klinge auf diesen ein. Der 58-Jährige erlitt mehrere tiefe Stichverletzungen an den Armen und der Hand sowie eine Schnittverletzung im Gesicht und muss in einem Krankenhaus stationär behandelt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort. Durch eine umfangreiche und intensive Fahndung wurde er noch in der Nacht aufgefunden und vorläufig festgenommen.

Der wohnsitzlose 24-Jährige wurde dem Haftrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Möhlig zufolge könne über die Hintergründe der Tat, über das Motiv noch nichts gesagt werden. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.