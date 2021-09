Am Montagvormittag beauftragte ein 63-jähriger Germersheimer eine Rohrreinigungsfirma mit der Beseitigung einer Abflussverstopfung. Auf die Firma wurde er laut Polizeibericht im Internet aufmerksam. Zwei Männer erschienen demnach einige Stunden später mit einem Fahrzeug einer Autovermietung und führten eine Stunde lang Reinigungsarbeiten an dem verstopften Abflussrohr durch. Dafür stellten sie dem Auftraggeber nahezu 1800 Euro in Rechnung. Im Nachgang stellte sich heraus, dass durch die unsachgemäßen Arbeiten das Entlüftungsrohr auf dem Dach beschädigt wurde. Hier entstanden zusätzlich circa 500 Euro Schaden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Fall ist nach Mitteilung der Polizei kein Einzelfall. Die Geschädigten vertrauten auf einen seriösen Handwerksbetrieb und unseriöse Betriebe nutzten deren Notsituationen gezielt aus, um möglichst viel Profit aus der Situation zu ziehen. Die Polizei rät dazu, Firmen aus der Region zu beauftragen oder sich über die Seriosität der Firma aus dem Internet zu vergewissern.