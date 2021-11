Bei einer kleinen Feier wurden Leonie Malthaner und Sebastian Keiper Anfang November für den aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr verpflichtet. Leonie Malthaner ist bereits seit ihrem 12. Lebensjahr Mitglied in der Jugendfeuerwehr Rheinzabern. Von klein auf hat sie gesehen, was „retten, bergen, löschen, schützen“ bedeutet, denn sowohl ihr Vater als auch ihr Bruder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheinzabern aktiv. Auch Sebastian Keiper (FFW Jockgrim) ist seit 1998 bei verschiedenen Feuerwehren aktiv und damit ein erfahrener Feuerwehrmann. Er hat seine Laufbahn ebenfalls bei der Jugendfeuerwehr begonnen, allerdings in Schweina (Thüringen). Er ist voll ausgebildet und hat sogar die Führungsqualifikation zum Verbandsführer. Die vier Ortsfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Jockgrim sind hervorragend aufgestellt und qualifiziert. Darauf und auf die gute Kameradschaft untereinander sind Bürgermeister Karl Dieter Wünstel und Wehrleiter Stefan Reiss sehr stolz.