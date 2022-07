Zusätzliche Schulbusse sollten Schüler vor Corona schützen. Nun will das Land die Finanzierung einstellen. Das gab es schon einmal. Warum die Busse doch bezahlt wurden und wie es im Herbst weitergehen soll.

Seit Herbst 2020 rollen 15 zusätzliche Busse auf besonders stark frequentierten Linien durch den Landkreis Germersheim. So soll das Ansteckungsrisiko für Schulkinder verringert werden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule pendeln. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die Verstärkerbusse im Schülerverkehr werden zum 31. Juli 2022 eingestellt. Das hat das Land dem Kreis am Montag mitgeteilt. Hintergrund sei eine „veränderte pandemische Gesamtsituation“, wegen der die Landesregierung schrittweise zurück zur Normalität gehe, heißt es in einem Schreiben aus Mainz an die Kreisverwaltung Germersheim. Darin wird unter anderem darauf verwiesen, dass das Tragen von Masken eine wirksame Maßnahme sei.

Das Land hatte sich schon einmal aus der Finanzierung der Verstärkerbusse zurückgezogen, als im Herbst 2021 die Inzidenzen kurzzeit sehr niedrig waren. Daraufhin hatten die Verwaltungschefs in Germersheim, Landau und Südliche Weinstraße an das Ministerium in Mainz appelliert, die Entscheidung zu überdenken und angekündigt, notfalls Geld aus kommunalen Kassen für die Verstärkerbusse bereitzustellen. Im Kreis Germersheim wurden zum Beispiel immer wieder entsprechende Gelder bereitgestellt, die aber nicht abgerufen werden mussten. Die Busse wurden zu 90 Prozent vom Land gefördert, da die kritische Schwelle bei einer Inzidenz von 75 lag und stets überschritten wurde.

Auch jetzt richten Landrat Fritz Brechtel (CDU) und der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU) einen dringenden Appell an das Land, die Busse weiter zu finanzieren. „Die Maske schützt nur dann wirklich, wenn gleichzeitig ein Mindestabstand zum Nächsten eingehalten werden kann. Das wird ohne Verstärkerbusse, auf die sich die jungen Leute verteilen können, nicht möglich sein“, schreibt Landrat Brechtel in einer Pressemitteilung. Ein entsprechendes Schreiben sei auf dem Weg nach Mainz.

Sollte das Land bei seiner Haltung bleiben, müsse man „mit den Kreisgremien diskutieren und entscheiden, was wir aus eigener Kraft stemmen wollen“, so der Landrat. Die Verwaltung wird dazu zu den ersten Gremiensitzung nach der Sommerpause Daten und Information unter anderem über die Auslastung der Busse zusammentragen.