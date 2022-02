Noch bis Ostern sind die Busse nicht überfüllt. Warum geht das nicht immer so?

Es ist richtig und wichtig, dass die Verstärkerbusse weiter fahren. Seit über zwei Jahren wurde nun also etwas Druck aus den überfüllten Bussen genommen. Natürlich um das Ansteckungsrisiko zum mindern. Warum geht das nicht auch in Zeiten so, in denen Inzidenzen hoffentlich kein Thema mehr sind? Die Klagen über volle Busse gibt es schließlich schon länger als die Pandemie.