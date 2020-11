Eine Unterschriftensammlung brachte es an den Tag. Die Mehrheit der Anwohner in der Lingenfelder Kautzengasse will zur Verkehrsberuhigung die Anordnung von versetzten wechselseitigen Parkplätzen. Das Geschwindigkeitsanzeigegerät, das man aus Dudenhofen ausgeliehen hat, lieferte laut Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) die Information, dass sich mehr als 60 Prozent der Durchfahrenden nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde halten. Die Firma Piske, Ludwigshafen, wurde für 3400 Euro vom Ortsgemeinderat beauftragt, die Planungsleistungen zu erbringen.