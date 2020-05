In der Protestantischen Versöhnungskirche werden ab Pfingsten wieder Gottesdienste gefeiert – allerdings unter strengen Hygienemaßnahmen. Ein Sicherheitsabstand von 2 Metern muss eingehalten und ein Mundschutz getragen werden. Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Gemeindebüro unter Telefon 07274 9499910 (Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr) möglich. Die 20 Teilnehmer, mehr Personen sind derzeit in der Kirche nicht erlaubt, sollen am Sonntag spätestens 10 Uhr an der Kirchentür eintreffen und dort (mit Abstand) zu warten. Die Teilnehmer werden abgeholt und zu Ihren Plätzen geleitet. Die Plätze sind gekennzeichnet und nummeriert. Der Gottesdienst wird als Kurzgottesdienst (zirka 30 Minuten) ohne Gemeindegesang gefeiert.