Erinnert man sich an all die schönen Reden von Pamina oder gar vom Europa der Regionen, als in Schengen die Grenzkontrollen gefallen sind, kann einem schon bange werden, beim Anblick der Schilder, Ketten, Pylone und Polizisten, die jetzt dort stehen. Wird es mit den angekündigten Lockerungen besser?

Ab Samstag soll es Erleichterungen geben, der wichtige kleine Grenzverkehr in Lauterbourg und Scheibenhard(t) aber erst ab 15. Juni wieder funktionieren. So will es Berlin. Ob Paris was dazu sagt, bleibt