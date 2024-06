Zwei lange Jahre mussten die Bellheimer und Gäste von auswärts warten, bis sie in ihr geliebtes Schwimmbad zurückkehren durften. Zählt man die Corona-Pandemie dazu, liegt die letzte richtige Schwimmsaison sogar noch länger zurück. Am Samstag eröffnete das Bad endlich wieder seine Pforten. Leider wollte das Wetter noch nicht mitspielen.

Bademeister Jan Verstegen ist froh, das es endlich wieder los geht. Zwar war angesichts des Regenwetters am Eröffnungssamstag noch kein großer Betrieb im Schwimmbad. Ein paar Hartgesottene lassen es sich aber nicht nehmen, nach der langen Wartezeit wieder ihre Bahnen zu ziehen. „Es war fast durchgehend jemand im Becken. Auch der Fünf-Meter-Turm wurde schon eingeweiht. Da waren zwei Jugendliche, die sogar schon eine halbe Stunde vor der Öffnung da waren, weil sie es nicht abwarten konnten“, berichtet Verstegen.

Er steht weiter unter Strom, weiß, dass an seinem Bad noch viel zu tun ist, bevor Normalität einkehrt. Ganz unrecht ist es ihm nicht, das ihm in den ersten Tagen noch nicht die Tür eingerannt wird, sich die Abläufe mit seinem Team erstmal wieder einspielen können. Das Freibad war im Frühjahr 2022 zur Dauerbaustelle geworden, als es binnen weniger Wochen zu zwei Wasserschäden kam, welche die zur Sanierung anstehende Technik ausfallen ließ. Es gab Lieferengpässe Materialausfälle und Preissteigerungen, die die Wiedereröffnung verzögerten.

Rasenfläche etwas kleiner

Einer, der am Samstag nicht auf besseres Wetter warten wollte, ist Julian Hadardt. Als er mit der RHEINPFALZ ins Gespräch kommt, hat er noch die Abdrücke seiner Schwimmerbrille im Gesicht. „Am ersten Tag lass ich mir das nicht nehmen, nach all der Wartezeit, das ist doch klar.“ Der Bellheimer ist gleich 1600 Meter geschwommen, schwärmt bei Verstegen von der angenehmen Wassertemperatur, die bei etwa 23 Grad liegt. Die beiden kennen sich, weil Hadardt, der in der Medizintechnik tätig ist, im Schwimmbad vor einigen Wochen einen Defibrillator angebracht hat. „Da sah das Gelände hier noch nach Kraut und Rüben aus. In der kurzen Zeit hat sich schon sehr viel getan, die Jungs haben gut geschafft und Gas gegeben“, so Hadardt.

Ein Teil des Rasens ist noch abgesperrt und wird laut Verstegen in diesem Sommer auch nicht mehr nutzbar werden. Und hier und da ist die Bepflanzung noch lückenhaft. Doch damit werden die Bellheimer nach der langen Zeit ohne ihr Bad wohl auch leben können. Für Leute wie Julian Hadardt, die im Bellheimer Schwimmpark praktisch aufgewachsen sind, fühlt es sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen.

Info

Das Schwimmbad ist im Juni, Juli und August täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, im September von 9 bis 19 Uhr. Neue Saisonkarten können ausschließlich im Rathaus, Schubertstraße 18, Zimmer 11, zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Vorhandene Karten können nach erfolgter Banküberweisung und Freischaltung weiterhin genutzt werden (Kartennummern bei Überweisung angeben). Tageskarten können über das Online-Ticket-System (https://t1p.de/SchwimmparkBellheim) sowie am Kassen-/Ticketautomaten im Schwimmpark erworben werden. Die Kasse im Schwimmpark ist nur an heißen Sommertagen besetzt. Für Kinder (ab sechs Jahre) und Jugendliche kostet der Eintritt 3 Euro (Saisonkarte 40 Euro); für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro (Saison 70 Euro, ermäßigt 40); zudem gibt es Familienkarten. Weitere Info auf der Homepage der Verbandsgemeinde.