Bei der Verpuffung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam am vergangenen Donnerstag gegen 23.45 Uhr entstand ein Gebäudeschaden, der wohl im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt. Das teilte nun die Polizei mit. Wie bereits berichtet, erlitten die beiden 59 und 63 Jahre alten Wohnungsinhaber hierbei Verbrennungen am Oberkörper und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Demnach besteht keine Lebensgefahr. „Weitere Personen wurden nicht verletzt“, berichtet die Polizei, nachdem zwischenzeitlich von drei Verletzten die Rede war. Zur Ursache der Verpuffung könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Sachverständiger eingesetzt wird. Die Feuerwehr hatte davon gesprochen, dass die Verpuffung beim Versuch entstand Gasflaschen anzuschließen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.