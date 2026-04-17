Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG V) weiter aus.

Ziel der Kooperation sei es, bei größeren Einsatzlagen und überörtlichen Hilfeleistungen die Versorgung von Einsatzkräften und Betroffenen noch schneller, effizienter und zuverlässiger sicherzustellen, heißt es in einer Mitteilung.

Die SEG V kommt insbesondere bei länger andauernden Einsatzlagen wie Großbränden, Unwettern, Evakuierungen oder überregionalen Katastrophenschutzeinsätzen zum Einsatz. Dabei übernimmt sie die Versorgung von Einsatzkräften sowie betroffenen Personen mit warmen Speisen, Getränken und logistischer Unterstützung. Beim Dachstuhlbrand am Neujahrstag in der Speyerer Innenstadt neben dem Altpörtel und beim Jubiläum des Regional-Feuerwehrverbands Vorderpfalz jüngst in der Stadthalle war die Versorgungstruppe der Kameraden aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld zum Beispiel im Einsatz.

Durch die Zusammenarbeit bündelten die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer ihre personellen sowie materiellen Ressourcen. „Gerade bei größeren Einsatzlagen ist eine funktionierende Logistik im Hintergrund entscheidend für den Einsatzerfolg. Mit der Zusammenarbeit stärken wir unsere Fähigkeiten deutlich und können Einsatzkräfte sowie Betroffene noch besser versorgen“, betonen die Verantwortlichen beider Organisationen. Neben gemeinsamen Einsätzen sind künftig auch regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame Übungen sowie der Austausch von Erfahrungen vorgesehen. Dadurch sollen die Zusammenarbeit weiter vertieft und die Einsatzabläufe kontinuierlich verbessert werden.